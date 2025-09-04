$41.360.01
Зеленський дорікнув партнерам, які обіймалися й тисли руку путіну

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Зеленський заявив, що деякі партнери, які декларують боротьбу з російським агресором, паралельно зустрічаються з Путіним у Китаї. Він наголосив, що міжнародного тиску недостатньо, і Путін не відчуває загрози, маючи значні фінансові резерви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі з партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але паралельно вони їдуть в Китай та тиснуть руку російському диктатору володимиру путіну. Про це він сказав в інтерв'ю Le Point, передає УНН.

Деталі

Президент підкреслив, що міжнародний тиск існує, і Україна вдячна партнерам за це, але цього тиску недостатньо.

Є способи обійти санкції. Деякі з наших партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але ми бачимо їх у Китаї ( на саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбувся в Тяньцзіні за участю Сі Цзіньпіна, володимира путіна, Нарендри Моді та багатьох інших лідерів – ред.): вони обіймаються, вітаються та тиснуть один одному руки, навіть якщо вони залиті кров’ю. Це політика. І тому путін не відчуває такої загрози. У своїй країні путін не враховує бажання чи думки людей. Він керує країною так, ніби його руки на шиї. І тому в росії немає соціального вибуху. Тиск з боку західних партнерів недостатньо сильний в економічному плані, у путіна все ще є фінансові резерви 

- зазначив Зеленський.

Прем'єр Індії підтвердив підтримку мирного врегулювання в Україні під час телефонної розмови із Зеленським - Reuters30.08.25, 22:09 • 5446 переглядiв

Він також прокоментував, чи зможе росія погодитися на мирний договір, перш ніж зазнає справжньої військової невдачі.

Вона точно цього не хоче. Нам усім потрібно знати про її цілі, особливо враховуючи, що путін сьогодні перебуває в досить комфортному становищі. Він має абсолютну владу, хоча без неї він може дуже швидко перетворитися на ніщо. Такою є його філософія. Втім, навіть за радянських часів ніхто не тримав у своїх руках стільки влади. Путін рятується, чіпляючись за владу. Він не зважає на економіку. Звісно, він має ресурси

 - сказав Зеленський.

Але, як зазначив Президент в багатьох регіонах, особливо в сільській місцевості, люди відчувають фінансові проблеми, тому що всі багатства найбагатшої землі світу, найбільшої території світу, сьогодні контролюються вузьким колом людей.

Зрозуміло, що в росії багато грошей, і вони не витрачають їх на соціальну допомогу... Створення гідних умов життя для населення – це дорого. Вони не витрачають на це гроші, і тому у них так багато ресурсів. путін ще не усвідомлює, що його економіка постраждає

- заявив Зеленський.

Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський 03.09.25, 17:34 • 2796 переглядiв

Доповнення

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою про результати саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбувся 31 серпня – 1 вересня 2025 року в Тяньцзіні. У заяві сказано, що підсумкова декларація саміту не містить згадок про російську агресію проти України.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна