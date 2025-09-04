Зеленський дорікнув партнерам, які обіймалися й тисли руку путіну

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі з партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але паралельно вони їдуть в Китай та тиснуть руку російському диктатору володимиру путіну. Про це він сказав в інтерв'ю Le Point, передає УНН.

Президент підкреслив, що міжнародний тиск існує, і Україна вдячна партнерам за це, але цього тиску недостатньо.

Є способи обійти санкції. Деякі з наших партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але ми бачимо їх у Китаї ( на саміті Шанхайської організації співробітництва, який відбувся в Тяньцзіні за участю Сі Цзіньпіна, володимира путіна, Нарендри Моді та багатьох інших лідерів – ред.): вони обіймаються, вітаються та тиснуть один одному руки, навіть якщо вони залиті кров’ю. Це політика. І тому путін не відчуває такої загрози. У своїй країні путін не враховує бажання чи думки людей. Він керує країною так, ніби його руки на шиї. І тому в росії немає соціального вибуху. Тиск з боку західних партнерів недостатньо сильний в економічному плані, у путіна все ще є фінансові резерви