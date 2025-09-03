Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання – змусити росію припинити війну та вбивства. Він наголосив, що санкції працюють, і потрібно продовжувати тиск на рф.
Наразі головне завдання змусити росію припинити вбивства та війну, тому що російський диктатор володимир путін думає, що зможе подолати труднощі.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.
Деталі
Головне завдання зараз змусити росію припинити вбивства та війну, тому що путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані, відчувається дефіцит пального. Є певні кадрові проблеми, плюс постійне припинення путіна перед Китаєм якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це говорить саме за себе. Санкції дійсно працюють
Він наголосив, що потрібно продовжувати тиснути санкціями, тиснути тарифами на росію допоки вона не усвідомить, що цю війну буде завершено.
Доповнення
Зеленський заявляв, що потрібне велике бажання США й російський диктатор володимир путін буде за столом перемовин.