Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Головне завдання зараз змусити росію припинити вбивства та війну, тому що путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані, відчувається дефіцит пального. Є певні кадрові проблеми, плюс постійне припинення путіна перед Китаєм якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це говорить саме за себе. Санкції дійсно працюють