Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1250 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2264 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8618 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21311 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16772 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20639 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20331 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22306 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37387 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34706 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 246831 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 246536 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 237928 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 234667 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 228575 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 21305 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 23295 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37385 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 34704 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 89734 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 3714 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24380 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37787 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40279 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54273 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання – змусити росію припинити війну та вбивства. Він наголосив, що санкції працюють, і потрібно продовжувати тиск на рф.

Головне завдання змусити рф припинити вбивства та війну – Зеленський

Наразі головне завдання змусити росію припинити вбивства та війну, тому що російський диктатор володимир путін думає, що зможе подолати труднощі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН

Деталі 

Головне завдання зараз змусити росію припинити вбивства та війну, тому що путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані, відчувається дефіцит пального. Є певні кадрові проблеми, плюс постійне припинення путіна перед Китаєм якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це говорить саме за себе. Санкції дійсно працюють

- заявив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно продовжувати тиснути санкціями, тиснути тарифами на росію допоки вона не усвідомить, що цю війну буде завершено.

У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф03.09.25, 15:08 • 8608 переглядiв

Доповнення

Зеленський заявляв, що потрібне велике бажання США й російський диктатор володимир путін  буде за столом перемовин. 

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Метте Фредеріксен
Данія
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки