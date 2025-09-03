Главная задача – заставить РФ прекратить убийства и войну – Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача – заставить Россию прекратить войну и убийства. Он подчеркнул, что санкции работают, и нужно продолжать давление на РФ.
Сейчас главная задача заставить Россию прекратить убийства и войну, потому что российский диктатор Владимир Путин думает, что сможет преодолеть трудности.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
Детали
Главная задача сейчас заставить Россию прекратить убийства и войну, потому что Путин думает, что сможет преодолеть трудности, но мы знаем, как это изменить. Российская экономика уже в сложном состоянии, ощущается дефицит топлива. Есть определенные кадровые проблемы, плюс постоянное преклонение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья. Все это говорит само за себя. Санкции действительно работают
Он подчеркнул, что нужно продолжать давить санкциями, давить тарифами на Россию, пока она не осознает, что эта война будет завершена.
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ03.09.25, 15:08 • 8810 просмотров
Дополнение
Зеленский заявлял, что нужно большое желание США и российский диктатор Владимир Путин будет за столом переговоров.