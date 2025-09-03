Главная задача – заставить РФ прекратить убийства и войну – Зеленский

Сейчас главная задача заставить Россию прекратить убийства и войну, потому что российский диктатор Владимир Путин думает, что сможет преодолеть трудности.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Главная задача сейчас заставить Россию прекратить убийства и войну, потому что Путин думает, что сможет преодолеть трудности, но мы знаем, как это изменить. Российская экономика уже в сложном состоянии, ощущается дефицит топлива. Есть определенные кадровые проблемы, плюс постоянное преклонение Путина перед Китаем, которому он пытается продать как можно больше сырья. Все это говорит само за себя. Санкции действительно работают