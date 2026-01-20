Зеленский рассказал, может ли политика США повлиять на создание нового военного альянса в Европе

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1190 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 3802 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 7778 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 16915 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 18051 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 20139 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 19754 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17098 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36302 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67240 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Популярные новости
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении 20 января, 04:30 • 16531 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза 20 января, 05:10 • 36007 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго 20 января, 06:23 • 37918 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта 20 января, 07:20 • 29649 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники 10:57 • 13586 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность 13:28 • 3806 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники 10:57 • 13680 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта 20 января, 07:20 • 29748 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется 19 января, 14:58 • 66124 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 72600 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения 19 января, 14:12 • 32537 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре" 19 января, 08:40 • 48118 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет 19 января, 07:47 • 40795 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша" 18 января, 03:14 • 45234 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце 17 января, 07:26 • 57161 просмотра
Зеленский рассказал, может ли политика США повлиять на создание нового военного альянса в Европе

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа должна иметь объединенные вооруженные силы, не являющиеся конкуренцией США или НАТО. Он подчеркивает важность обмена технологиями и опытом Украины в войне.

Зеленский рассказал, может ли политика США повлиять на создание нового военного альянса в Европе
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли нынешняя политика США стать причиной формирования европейскими странами нового военно-политического альянса, который станет своеобразной заменой или альтернативой НАТО. Он также рассказал, обсуждали ли лидеры западных стран эту идею с ним. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы СМИ, Зеленский отметил: страны Европы должны иметь объединенные вооруженные силы. В то же время это не означает, что нужно конкурировать с Америкой.

Просто Европа — это отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Речь идет, отдельно, о Вооруженных Силах Европы. И здесь не только об армии, которая должна состоять, по моему мнению, не менее трех миллионов человек, а о том, что это еще обмен технологиями, которые очень важны

 - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина, имея уникальный опыт войны с россией, делится своими технологиями с партнерами и союзниками.

Они нам дают, например, разведку, Франция дает разведку, другие страны. А мы даем перехватчики наши то, что проверено уже военным временем, военным временем. И мы даем другие технологии, также другое оружие, как оно работает. Честно, без нашего опыта, во время войны некоторые страны даже не знали реально, как их оружие работает. Мы им очень помогаем. Поэтому это не только армия, это и обмен технологиями. Это не только склад в Украине по оружию, это склады по всей Европе, это правильная дифференциация безопасности и технологий складов, и оружия, и ПВО, и много всего

- заявил Зеленский.

Евгений Устименко

