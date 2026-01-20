Зеленский рассказал, может ли политика США повлиять на создание нового военного альянса в Европе

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли нынешняя политика США стать причиной формирования европейскими странами нового военно-политического альянса, который станет своеобразной заменой или альтернативой НАТО. Он также рассказал, обсуждали ли лидеры западных стран эту идею с ним. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы СМИ, Зеленский отметил: страны Европы должны иметь объединенные вооруженные силы. В то же время это не означает, что нужно конкурировать с Америкой.

Просто Европа — это отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Речь идет, отдельно, о Вооруженных Силах Европы. И здесь не только об армии, которая должна состоять, по моему мнению, не менее трех миллионов человек, а о том, что это еще обмен технологиями, которые очень важны - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина, имея уникальный опыт войны с россией, делится своими технологиями с партнерами и союзниками.

Они нам дают, например, разведку, Франция дает разведку, другие страны. А мы даем перехватчики наши то, что проверено уже военным временем, военным временем. И мы даем другие технологии, также другое оружие, как оно работает. Честно, без нашего опыта, во время войны некоторые страны даже не знали реально, как их оружие работает. Мы им очень помогаем. Поэтому это не только армия, это и обмен технологиями. Это не только склад в Украине по оружию, это склады по всей Европе, это правильная дифференциация безопасности и технологий складов, и оружия, и ПВО, и много всего - заявил Зеленский.

