Зеленський розповів, чи може політика США вплинути на створення нового військового альянсу в Європі

Ексклюзив
13:37 • 1444 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 4748 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 8318 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 17170 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 18266 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 20265 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 19829 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17114 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36343 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67315 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Публікації
Ексклюзиви
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 16634 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 36121 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 38068 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 29857 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 13783 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 4750 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 14032 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 30102 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 66312 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 72803 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 32630 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 48230 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 40884 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 45315 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 57253 перегляди
Зеленський розповів, чи може політика США вплинути на створення нового військового альянсу в Європі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європа повинна мати об'єднані збройні сили, що не є конкуренцією США чи НАТО. Він наголошує на важливості обміну технологіями та досвідом України у війні.

Зеленський розповів, чи може політика США вплинути на створення нового військового альянсу в Європі
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи може чинна політика США стати причиною формування європейськими країнами нового військово-політичного альянсу, який стане своєрідною заміною чи альтернативою НАТО. Він також розповів, чи обговорювали лідери західних країн цю ідею з ним. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання ЗМІ, Зеленський зазначив: країни Європи повинні мати об’єднані збройні сили. Водночас це не означає, що треба конкурувати з Америкою.

Просто Європа - це окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. Ні в якому разі. Йдеться, окремо, про Збройні Сили Європи. І тут не тільки про армію, яка має складатись, на мою думку, не менше трьох мільйонів людей, а про те, що це ще обмін технологіями, які дуже важливі

 - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна, маючи унікальний досвід війни з росією, ділиться своїми технологіями з партнерами і союзниками.

Вони нам дають, наприклад, розвідку, Франція дає розвідку, інші країни. А ми даємо перехоплювачі наші те, що перевірено вже воєнним часом, воєнним часом. І ми даємо інші технології, також інше зброю, як вона працює. Чесно, без нашого досвіду, під час війни деякі країни навіть не знали реально, як їх зброя працює. Ми їм дуже допомагаємо. Тому це не тільки армія, це і обмін технологіями. Це не тільки склад в Україні щодо зброї, це склади по всій Європі, це правильна безпекова диференціація і технологій складів, і зброї, і ППО, і багато всього

- заявив Зеленський.

Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico19.01.26, 09:13 • 35321 перегляд

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна