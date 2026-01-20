Зеленський розповів, чи може політика США вплинути на створення нового військового альянсу в Європі

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи може чинна політика США стати причиною формування європейськими країнами нового військово-політичного альянсу, який стане своєрідною заміною чи альтернативою НАТО. Він також розповів, чи обговорювали лідери західних країн цю ідею з ним. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання ЗМІ, Зеленський зазначив: країни Європи повинні мати об’єднані збройні сили. Водночас це не означає, що треба конкурувати з Америкою.

Просто Європа - це окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. Ні в якому разі. Йдеться, окремо, про Збройні Сили Європи. І тут не тільки про армію, яка має складатись, на мою думку, не менше трьох мільйонів людей, а про те, що це ще обмін технологіями, які дуже важливі - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна, маючи унікальний досвід війни з росією, ділиться своїми технологіями з партнерами і союзниками.

Вони нам дають, наприклад, розвідку, Франція дає розвідку, інші країни. А ми даємо перехоплювачі наші те, що перевірено вже воєнним часом, воєнним часом. І ми даємо інші технології, також інше зброю, як вона працює. Чесно, без нашого досвіду, під час війни деякі країни навіть не знали реально, як їх зброя працює. Ми їм дуже допомагаємо. Тому це не тільки армія, це і обмін технологіями. Це не тільки склад в Україні щодо зброї, це склади по всій Європі, це правильна безпекова диференціація і технологій складів, і зброї, і ППО, і багато всього - заявив Зеленський.

Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico