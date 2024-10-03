Зеленский призвал европейских партнеров сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины является дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. Президент подчеркнул, что то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе Украины, помогая спасать жизни. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киеве с первым визитом был новый руководитель НАТО Марк Рютте. Это знаковый его визит в Украину - сразу после обретения полномочий Генсека Альянса. И главное теперь - реально наполнить такой приоритет решениями. Понятно, как важно полностью выполнять каждую нашу договоренность с партнерами об оборонной поддержке. Своевременность в поддержке - это устойчивость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность наконец должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие есть потребности» - сказал Зеленский.

Он отметил, что не менее важно перед зимой - ПВО для Украины, а также настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов.

Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины и, в частности, рядом с границами НАТО - наших соседей - является дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы, в Украине, так же помогая спасать жизни. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.