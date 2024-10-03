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Зеленський закликав європейських партнерів збивати російські ракети та дрони над Україною

Київ • УНН

 • 24970 перегляди

Президент України закликав до спільного захисту неба, як в Ізраїлі. Зеленський обговорив з новим главою НАТО Марком Рютте питання ППО та далекобійної зброї для України перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Президент наголосив, що те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі України, допомагаючи рятувати життя. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Києві з першим візитом був новий керівник НАТО Марк Рютте. Це знаковий його візит в Україну – одразу після набуття повноважень Генсека Альянсу. І головне тепер – реально наповнити такий пріоритет рішеннями. Зрозуміло, як важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість з партнерами про оборонну підтримку. Вчасність у підтримці – це стійкість на фронті. Фронт має бути посилений. І далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни. Всі в Альянсі розуміють, які є потреби"

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що не менш важливо перед зимою – ППО для України, а також справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів.

Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України і, зокрема, поруч із кордонами НАТО – наших сусідів – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює із союзниками щодо збиття російських ракет над країною, але вони поки що не готові.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
izrailІзраїль
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
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