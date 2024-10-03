Зеленський закликав європейських партнерів збивати російські ракети та дрони над Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Президент наголосив, що те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі України, допомагаючи рятувати життя. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Сьогодні в Києві з першим візитом був новий керівник НАТО Марк Рютте. Це знаковий його візит в Україну – одразу після набуття повноважень Генсека Альянсу. І головне тепер – реально наповнити такий пріоритет рішеннями. Зрозуміло, як важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість з партнерами про оборонну підтримку. Вчасність у підтримці – це стійкість на фронті. Фронт має бути посилений. І далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни. Всі в Альянсі розуміють, які є потреби"

Він зазначив, що не менш важливо перед зимою – ППО для України, а також справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів.

Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України і, зокрема, поруч із кордонами НАТО – наших сусідів – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика