Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.7м/с
52%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Музыкант
Чак Шумер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 22562 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 38471 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 40049 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 51594 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 65630 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Зеленский призвал Раду срочно принять законы во избежание финансового кризиса - Reuters

Киев • УНН

 • 4029 просмотра

Президент призвал Раду принять законы для получения миллиардов долларов помощи. Дефицит бюджета превышает 30 млрд, а денег хватит только до мая.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов уже на следующей неделе принять ряд ключевых законопроектов, необходимых для избежания финансового кризиса, продолжения войны против России и продвижения евроинтеграционных реформ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Риск потери миллиардов из-за задержки реформ

По данным экономистов, из-за медленного продвижения реформ в конце 2025 и начале 2026 года Украина не выполнила ряд условий, необходимых для получения международного финансирования.

Речь идет о миллиардах долларов от ключевых партнеров, в частности в рамках программ ЕС и Всемирного банка.

У меня есть перечень ключевых законопроектов, которые критически важны для обеспечения финансирования

 - заявил Зеленский.

Среди них - инициативы по усилению судебной системы и реформ в энергетическом секторе.

Критическая потребность в финансировании

В 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 52 млрд долларов, что равно примерно четверти годового ВВП.

Эксперты предупреждают, что без своевременного принятия законов страна может потерять значительную часть этой помощи.

По оценкам аналитиков, Украина уже не выполнила 14 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, что ставит под угрозу по меньшей мере 3,9 млрд долларов.

Времени мало - денег хватит лишь на несколько месяцев

По оценкам аналитических центров, дефицит бюджета превышает 30 млрд долларов, а имеющихся ресурсов может хватить лишь до мая.

В случае принятия необходимых законов этот срок может быть продлен до середины лета. Если обязательства не будут выполнены, финансовая цепь разорвется

- отмечают эксперты.

Блокировка помощи и политические факторы

Часть финансовой поддержки уже заблокирована. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует пакет помощи ЕС на 90 млрд евро.

В то же время парламент Украины также не принял ряд законов, необходимых для получения 3,35 млрд долларов от Всемирного банка.

Еврокомиссия уже сигнализирует о важности быстрого прогресса в реформах как подтверждения серьезности намерений Украины.

Напряжение внутри власти

На фоне войны, которая длится уже пятый год, растет усталость и напряжение внутри политической системы.

Отношения между правительством и парламентом усложнились, а часть депутатов жалуется на недостаточную коммуникацию со стороны власти. Оппозиция, в свою очередь, требует большего участия в управлении.

Несмотря на это, голосование по ключевым законопроектам запланировано на 7–8 апреля, что может стать решающим моментом для финансовой стабильности страны.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Всемирный банк
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Виктор Орбан