Зеленский призвал Раду срочно принять законы во избежание финансового кризиса - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов уже на следующей неделе принять ряд ключевых законопроектов, необходимых для избежания финансового кризиса, продолжения войны против России и продвижения евроинтеграционных реформ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Риск потери миллиардов из-за задержки реформ

По данным экономистов, из-за медленного продвижения реформ в конце 2025 и начале 2026 года Украина не выполнила ряд условий, необходимых для получения международного финансирования.

Речь идет о миллиардах долларов от ключевых партнеров, в частности в рамках программ ЕС и Всемирного банка.

У меня есть перечень ключевых законопроектов, которые критически важны для обеспечения финансирования - заявил Зеленский.

Среди них - инициативы по усилению судебной системы и реформ в энергетическом секторе.

Критическая потребность в финансировании

В 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 52 млрд долларов, что равно примерно четверти годового ВВП.

Эксперты предупреждают, что без своевременного принятия законов страна может потерять значительную часть этой помощи.

По оценкам аналитиков, Украина уже не выполнила 14 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, что ставит под угрозу по меньшей мере 3,9 млрд долларов.

Времени мало - денег хватит лишь на несколько месяцев

По оценкам аналитических центров, дефицит бюджета превышает 30 млрд долларов, а имеющихся ресурсов может хватить лишь до мая.

В случае принятия необходимых законов этот срок может быть продлен до середины лета. Если обязательства не будут выполнены, финансовая цепь разорвется - отмечают эксперты.

Блокировка помощи и политические факторы

Часть финансовой поддержки уже заблокирована. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует пакет помощи ЕС на 90 млрд евро.

В то же время парламент Украины также не принял ряд законов, необходимых для получения 3,35 млрд долларов от Всемирного банка.

Еврокомиссия уже сигнализирует о важности быстрого прогресса в реформах как подтверждения серьезности намерений Украины.

Напряжение внутри власти

На фоне войны, которая длится уже пятый год, растет усталость и напряжение внутри политической системы.

Отношения между правительством и парламентом усложнились, а часть депутатов жалуется на недостаточную коммуникацию со стороны власти. Оппозиция, в свою очередь, требует большего участия в управлении.

Несмотря на это, голосование по ключевым законопроектам запланировано на 7–8 апреля, что может стать решающим моментом для финансовой стабильности страны.

