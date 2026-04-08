Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня Россией

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Президент заявил о готовности остановить удары в ответ на действия РФ. Украина поддержала перемирие между США и Ираном для дипломатического прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил заявление о готовности зеркального ответа на прекращение огня Россией, о чем заявил на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом соглашения о перемирии с Ираном, пишет УНН.

Детали

"Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", - написал Зеленский в соцсетях.

Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которую ведет Россия здесь, в Европе, против нашего государства и людей, и мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех - что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей

- подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что "разные страны были вовлечены в процесс переговоров, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг". "В течение этих недель Украина помогает защите жизни на Ближнем Востоке и в Заливе. Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития возможностей безопасности. Ситуация в этом регионе влияет глобально: любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Заливе масштабируют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране", - указал Зеленский.

"Именно поэтому должна быть гарантирована безопасность, и интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий. Так же принципиально защитить и свободу мореплавания в Ормузском проливе. Решимость в этом вопросе тоже имеет глобальное значение", - отметил Глава государства.

"Чтобы правильный результат был, нужны активные и скоординированные действия международного сообщества. Безопасности после войны должно стать больше, а не меньше. Украина и в дальнейшем конструктивно будет работать со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.

Дополнение

Заявление Президента Зеленского прозвучало после того, как в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели. Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о прекращении огня между США и Ираном и заявил, что настало время для решимости в отношении РФ.

Юлия Шрамко

