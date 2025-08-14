$41.510.09
09:32 • 7024 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 25479 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 19688 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 19161 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 20184 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 27201 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 38458 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41433 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40412 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42626 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером

Киев • УНН

 • 17225 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Встреча проходит накануне переговоров Трампа и путина на Аляске.

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Встреча проходит накануне долгожданных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным на Аляске.

Британский премьер встречается с Зеленским накануне переговоров Трампа с Путиным14.08.25, 09:12 • 2014 просмотров

Зеленский и Стармер, вероятно, обсудят войну в Украине, начатую полномасштабным вторжением путина в 2022 году, и пути прекращения боевых действий, указывает издание.

Как отмечает The Guardian, Страмер поприветствовал Зеленского крепкими объятиями. Пара коротко пообщалась вне досягаемости микрофонов и не ответила ни на один вопрос журналистов.

Sky News также указало, что оба лидера обнялись и пожали друг другу руки, игнорируя вопросы журналистов, прежде чем зайти внутрь.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, как сообщает The Guardian, также был замечен в составе украинской делегации, входившей в здание.

Юлия Шрамко

