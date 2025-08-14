Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит, где его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Встреча проходит накануне долгожданных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным на Аляске.

Британский премьер встречается с Зеленским накануне переговоров Трампа с Путиным

Зеленский и Стармер, вероятно, обсудят войну в Украине, начатую полномасштабным вторжением путина в 2022 году, и пути прекращения боевых действий, указывает издание.

Как отмечает The Guardian, Страмер поприветствовал Зеленского крепкими объятиями. Пара коротко пообщалась вне досягаемости микрофонов и не ответила ни на один вопрос журналистов.

Sky News также указало, что оба лидера обнялись и пожали друг другу руки, игнорируя вопросы журналистов, прежде чем зайти внутрь.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, как сообщает The Guardian, также был замечен в составе украинской делегации, входившей в здание.