Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт, де його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Зустріч відбувається напередодні довгоочікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним на Алясці.

Британський прем'єр зустрічається із Зеленським напередодні переговорів Трампа з путіним

Зеленський та Стармер, ймовірно, обговорять війну в Україні, розпочату повномасштабним вторгненням путіна у 2022 році, та шляхи припинення бойових дій, вказує видання.

Як зазначає The Guardian, Страмер привітав Зеленського міцними обіймами. Пара коротко поспілкувалася поза межами досяжності мікрофонів і не відповіла на жодні запитання журналістів.

Sky News також вказало, що обидва лідери обійнялася та потиснули один одному руки, ігноруючи запитання журналістів, перш ніж зайти всередину.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, як повідомляє The Guardian, також був помічений у складі української делегації, яка входила до будівлі.