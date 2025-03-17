Зеленский поручил Умерову создать команду для взаимодействия по системе безопасности для Украины, на этой неделе должна заседать в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил министру обороны Рустему Умерову задачу создать команду для взаимодействия с партнерами относительно деталей системы безопасности для Украины и внедрения решений, эта команда примет участие во встрече военных представителей в Лондоне уже на этой неделе, пишет УНН.

Детали

"Совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", - отметил Президент.

Министру обороны – безотлагательно сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами относительно всех деталей необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, которые принимаются на военно-политическом уровне. Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне – в соответствующей встрече военных представителей