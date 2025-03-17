Зеленский поручил Умерову создать команду для взаимодействия по системе безопасности для Украины, на этой неделе должна заседать в Лондоне
Киев • УНН
Президент Украины провел совещание с Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым, обсудив ситуацию на фронте. Были определены ключевые задачи по укреплению армии и взаимодействию с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил министру обороны Рустему Умерову задачу создать команду для взаимодействия с партнерами относительно деталей системы безопасности для Украины и внедрения решений, эта команда примет участие во встрече военных представителей в Лондоне уже на этой неделе, пишет УНН.
Детали
"Совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и новым начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Обсудили ситуацию на фронте и во взаимодействии с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины. Определил ключевые задачи", - отметил Президент.
Министру обороны – безотлагательно сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами относительно всех деталей необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, которые принимаются на военно-политическом уровне. Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне – в соответствующей встрече военных представителей
"Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами являются основой нашей независимости", - написал Президент в соцсетях.
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