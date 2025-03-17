Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставив міністру оборони Рустему Умєрову має створити команду для взаємодії з партнерами щодо деталей системи безпеки для України та впровадження рішень, ця команда візьме участь у зустрічі військових представників у Лондоні вже цього тижня, пише УНН.

Деталі

"Нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - зазначив Президент.

Міністру оборони – невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників. - зазначив Зеленський.

"Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", - написав Президент у соцмережах.

Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер на рівні європейських військових.