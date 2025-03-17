Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні
Київ • УНН
Президент України провів нараду з Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим, обговоривши ситуацію на фронті. Були визначені ключові завдання щодо зміцнення армії та взаємодії з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставив міністру оборони Рустему Умєрову має створити команду для взаємодії з партнерами щодо деталей системи безпеки для України та впровадження рішень, ця команда візьме участь у зустрічі військових представників у Лондоні вже цього тижня, пише УНН.
Деталі
"Нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - зазначив Президент.
Міністру оборони – невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.
"Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", - написав Президент у соцмережах.
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