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Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні

Київ • УНН

 • 15100 перегляди

Президент України провів нараду з Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим, обговоривши ситуацію на фронті. Були визначені ключові завдання щодо зміцнення армії та взаємодії з партнерами.

Зеленський доручив Умєрову створити команду для взаємодії щодо системи безпеки для України, цього тижня має засідати у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поставив міністру оборони Рустему Умєрову має створити команду для взаємодії з партнерами щодо деталей системи безпеки для України та впровадження рішень, ця команда візьме участь у зустрічі військових представників у Лондоні вже цього тижня, пише УНН.

Деталі

"Нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання", - зазначив Президент.

Міністру оборони – невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників.

- зазначив Зеленський.

"Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності", - написав Президент у соцмережах.

Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ 16.03.25, 17:37 • 22280 переглядiв

Доповнення

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