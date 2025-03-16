Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ
Київ • УНН
Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича та призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича з посади начальника Генштабу. Начальником Генерального штабу Збройних Сил України призначено Андрія Гнатова. Передає УНН із посиланням на Офіційне представництво Президента України.
Згідно з указом №169/2025 президента України:
Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Також президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ. Про це зазначено в указі №170/2025.
Нагадаємо
УНН передавав, що президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
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