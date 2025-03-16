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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 22280 перегляди

Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича та призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Андрія Гнатова призначено новим начальником Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича з посади начальника Генштабу. Начальником Генерального штабу Збройних Сил України призначено Андрія Гнатова. Передає УНН із посиланням на Офіційне представництво Президента України.

Згідно з указом №169/2025 президента України:

Звільнити Баргилевича Анатолія Владиславовича з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Також президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ. Про це зазначено в указі №170/2025.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Кабмін призначив нових керівників у держорганах: хто очолив ключові посади04.03.25, 18:15 • 17853 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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