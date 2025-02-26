Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов очолював цю посаду з червня 2024 року та мав значні успіхи в обороні Миколаєва та звільненні Херсонщини.
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України.
Причини звільнення Андрія Гнатова наразі не розголошуються.
Нагадаємо
Гнатов відіграв важливу роль у кількох операціях війни. У 2022 році він очолив оборону Миколаєва, не давши ворожим військам прорватися далі на південь. Пізніше був одним із командирів, що керували звільненням Херсонщини. Навесні 2023 року брав участь в обороні Бахмута, який входив до зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
У червні 2024 року Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ, змінивши на цій посаді генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45345 переглядiв