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Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова

Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова

Київ  •  УНН

 • 38950 перегляди

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Президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов очолював цю посаду з червня 2024 року та мав значні успіхи в обороні Миколаєва та звільненні Херсонщини.

Президент звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України. 

Причини звільнення Андрія Гнатова наразі не розголошуються.

Нагадаємо

Гнатов відіграв важливу роль у кількох операціях війни. У 2022 році він очолив оборону Миколаєва, не давши ворожим військам прорватися далі на південь. Пізніше був одним із командирів, що керували звільненням Херсонщини. Навесні 2023 року брав участь в обороні Бахмута, який входив до зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". 

У червні 2024 року Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ, змінивши на цій посаді генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45345 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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