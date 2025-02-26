Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова
Киев • УНН
Президент Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Гнатов возглавлял эту должность с июня 2024 года и имел значительные успехи в обороне Николаева и освобождении Херсонщины.
Президент уволил командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Причины увольнения Андрея Гнатова пока не разглашаются.
Напомним
Гнатов сыграл важную роль в нескольких операциях войны. В 2022 году он возглавил оборону Николаева, не дав вражеским войскам прорваться дальше на юг. Позже был одним из командиров, руководивших освобождением Херсонщины. Весной 2023 года участвовал в обороне Бахмута, который входил в зону ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В июне 2024 года Гнатов возглавил Объединенные силы ВСУ, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45329 просмотров