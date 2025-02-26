Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова

Президент уволил командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Причины увольнения Андрея Гнатова пока не разглашаются.

Напомним

Гнатов сыграл важную роль в нескольких операциях войны. В 2022 году он возглавил оборону Николаева, не дав вражеским войскам прорваться дальше на юг. Позже был одним из командиров, руководивших освобождением Херсонщины. Весной 2023 года участвовал в обороне Бахмута, который входил в зону ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В июне 2024 года Гнатов возглавил Объединенные силы ВСУ, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Зеленский заменил командующего Объединенных сил ВСУ Содоля