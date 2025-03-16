Андрея Гнатова назначен новым начальником Генштаба ВСУ
Киев • УНН
Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича и назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ранее Гнатов был уволен с должности командующего Объединенными силами ВСУ.
Президент Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен Андрей Гнатов. Передает УНН со ссылкой на Официальное представительство Президента Украины.
Согласно указу №169/2025 президента Украины:
Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Об этом указано в указе №170/2025.
Напомним
УНН передавал, что президент Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ.
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