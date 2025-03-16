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Андрея Гнатова назначен новым начальником Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 22279 просмотра

Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича и назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ранее Гнатов был уволен с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

Андрея Гнатова назначен новым начальником Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен Андрей Гнатов. Передает УНН со ссылкой на Официальное представительство Президента Украины.

Согласно указу №169/2025 президента Украины:

Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Также президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Об этом указано в указе №170/2025.

Напомним

УНН передавал, что президент Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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