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Зеленский подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня – Белый дом

Киев • УНН

 • 50798 просмотра

Украина и США договорились о частичном прекращении огня в энергетической сфере, в ближайшее время встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения расширения перемирия до Черного моря.

Зеленский подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня – Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о частичном прекращении огня против энергетики. В ближайшие дни команды встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полному прекращению огня. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Оба лидера договорились о частичном прекращении огня против энергетики. В ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полному прекращению огня. Они согласились, что это может быть первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский выразил благодарность Президенту за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня 

- говорится в заявлении Белого дома.

Президент Трамп также обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции. Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении ими благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве.

Американское владение этими станциями стало бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры 

- говорится в сообщении.

Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни - Зеленский19.03.25, 20:36 • 12845 просмотров

Кроме того, Зеленский и Трамп согласились, что все стороны должны продолжать усилия для того, чтобы прекращение огня сработало.

Президенты отметили положительную работу своих советников и представителей, особенно министра Рубио, советника по национальной безопасности Вальца, специального посланника Келлога и других. Президенты поручили своим командам продолжить решение технических вопросов, связанных с внедрением и расширением режима частичного прекращения огня. Президенты поручили своим советникам и представителям как можно скорее выполнить эту работу. Президенты подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и безопасности 

- информирует Белый дом.

Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник19.03.25, 20:06 • 186669 просмотров

Дополнение

15 марта Президент Украины создал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не планирует принимать участие в переговорах  США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии.

США и россия проведут переговоры относительно деталей прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

18 марта Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

Анна Мурашко

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