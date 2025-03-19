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Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Київ • УНН

 • 50800 перегляди

Україна та США домовились про часткове припинення вогню в енергетичній сфері, найближчим часом зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення розширення перемир'я до Чорного моря.

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовилися про часткове припинення вогню проти енергетики. Найближчими днями команди зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

Обидва лідери домовилися про часткове припинення вогню проти енергетики. Найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню. Вони погодилися, що це може бути першим кроком до повного припинення війни та забезпечення безпеки. Президент Зеленський висловив вдячність Президенту за лідерство в цих зусиллях і підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню 

- йдеться в заяві Білого дому.

Президент Трамп також обговорив українське електропостачання та атомні електростанції. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні ними завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві.

Американське володіння цими станціями стало б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури 

- йдеться в повідомленні.

Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями - Зеленський19.03.25, 20:36 • 12846 переглядiв

Окрім того, Зеленський та Трамп погодилися, що всі сторони повинні продовжувати зусилля для того, щоб припинення вогню спрацювало.

Президенти відзначили позитивну роботу своїх радників і представників, особливо міністра Рубіо, радника з національної безпеки Вальца, спеціального посланника Келлога та інших. Президенти доручили своїм командам продовжити вирішення технічних питань, пов’язаних із впровадженням і розширенням режиму часткового припинення вогню. Президенти доручили своїм радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу. Президенти наголосили, що на подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру та безпеки 

- інформує Білий дім.

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело19.03.25, 20:06 • 186687 переглядiв

Доповнення

15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

Голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах  США та росії в неділю у Саудівській Аравії.

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.

18 березня Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".

Анна Мурашко

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