Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указы о новых санкциях против компаний, производящих российские ракеты и дроны, а также против финансового сектора РФ. Эти меры направлены на прекращение поставок компонентов для оружия и функционирования крипторынка.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против компаний и структур, причастных к производству российских ракет и дронов, а также финансового сектора России. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, в ночь на субботу Россия совершила очередной массированный удар по Украине, применив более 400 ударных дронов и почти 40 ракет различных типов. Президент подчеркнул, что производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые Россия продолжает получать в обход действующих санкций.
Именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — мы вводим новые санкции. Я подписал соответствующие решения
Отдельным указом санкции применены против российского финансового сектора. В список попали компании, через которые осуществляются расчеты за поставки компонентов для производства российских ракет и беспилотников.
Также санкции введены против структур, обеспечивающих функционирование российского крипторынка и майнинга. По словам президента, часть принятых решений будет включена в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который сейчас находится на финальной стадии согласования.
