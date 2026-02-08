$43.140.00
7 февраля, 20:45
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский подписал указы о новых санкциях против компаний, производящих российские ракеты и дроны, а также против финансового сектора РФ. Эти меры направлены на прекращение поставок компонентов для оружия и функционирования крипторынка.

Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против компаний и структур, причастных к производству российских ракет и дронов, а также финансового сектора России. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, в ночь на субботу Россия совершила очередной массированный удар по Украине, применив более 400 ударных дронов и почти 40 ракет различных типов. Президент подчеркнул, что производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые Россия продолжает получать в обход действующих санкций.

Именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — мы вводим новые санкции. Я подписал соответствующие решения

- отметил Зеленский.

Отдельным указом санкции применены против российского финансового сектора. В список попали компании, через которые осуществляются расчеты за поставки компонентов для производства российских ракет и беспилотников.

Также санкции введены против структур, обеспечивающих функционирование российского крипторынка и майнинга. По словам президента, часть принятых решений будет включена в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который сейчас находится на финальной стадии согласования.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина