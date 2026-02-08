Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав укази про нові санкції проти компаній, що виробляють російські ракети та дрони, а також проти фінансового сектора рф. Ці заходи спрямовані на припинення постачання компонентів для зброї та функціонування крипторинку.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти компаній і структур, причетних до виробництва російських ракет і дронів, а також фінансового сектору росії. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, у ніч на суботу росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши понад 400 ударних дронів і майже 40 ракет різних типів. Президент наголосив, що виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росія продовжує отримувати в обхід чинних санкцій.
Саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — ми запроваджуємо нові санкції. Я підписав відповідні рішення
Окремим указом санкції застосовано проти російського фінансового сектору. До списку потрапили компанії, через які здійснюються розрахунки за постачання компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників.
Також санкції запроваджено проти структур, що забезпечують функціонування російського крипторинку та майнінгу. За словами президента, частина ухвалених рішень буде включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який наразі перебуває на фінальній стадії погодження.
Сили ППО уночі знищили 69 російських дронів зі 10108.02.26, 09:21 • 1378 переглядiв