7 лютого, 20:45 • 15352 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 27677 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 26937 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 32432 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 27308 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26670 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37571 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48758 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44893 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33314 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський підписав укази про нові санкції проти компаній, що виробляють російські ракети та дрони, а також проти фінансового сектора рф. Ці заходи спрямовані на припинення постачання компонентів для зброї та функціонування крипторинку.

Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти компаній і структур, причетних до виробництва російських ракет і дронів, а також фінансового сектору росії. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, у ніч на суботу росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши понад 400 ударних дронів і майже 40 ракет різних типів. Президент наголосив, що виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росія продовжує отримувати в обхід чинних санкцій.

Саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — ми запроваджуємо нові санкції. Я підписав відповідні рішення

- зазначив Зеленський.

Окремим указом санкції застосовано проти російського фінансового сектору. До списку потрапили компанії, через які здійснюються розрахунки за постачання компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників.

Також санкції запроваджено проти структур, що забезпечують функціонування російського крипторинку та майнінгу. За словами президента, частина ухвалених рішень буде включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який наразі перебуває на фінальній стадії погодження.

Сили ППО уночі знищили 69 російських дронів зі 10108.02.26, 09:21 • 1378 переглядiв

Ольга Розгон

