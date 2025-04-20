Зеленский отреагировал на трансляцию пасхального богослужения в москве телеканалом Fox News
Киев • УНН
Американский канал Fox News ночью показал пасхальную службу из москвы, назвав Киев российским городом, затем исправил подпись. Зеленский заявил, что СМИ должны давить на москву для прекращения огня, а не транслировать службы оттуда.
Президент Владимир Зеленский на фоне ночной трансляции на американском канале Fox News пасхального богослужения в россии, которое вел патриарх кирилл, заявил, что стоит транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня, передает УНН.
Благодарим все СМИ, подкастеров, блогеров, каждого и каждую, кто распространяет правду о происходящем. Стоит транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии
Президент подчеркнул, что Украина фиксирует каждое нарушение россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.
"Фактически либо путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в россии нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - отметил Зеленский.
Контекст
Ночью на канале республиканцев Fox News транслировали главу русской православной церкви (РПЦ) патриарха кирилла и написали, что Киев - это россия.
Американский телеканал Fox News примерно 20 минут называл Киев российским городом. Впоследствии после паузы вернули трансляцию богослужения и исправили на: Киев, Украина.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что республиканский телеканал Fox News должен извиниться за то, что подписал Киев, как российский город.
Зеленский в Пасху: все камни, что в нас бросают, не останутся руинами на нашей земле20.04.25, 08:30 • 2208 просмотров