Зеленский отреагировал на трансляцию пасхального богослужения в москве телеканалом Fox News

Президент Владимир Зеленский на фоне ночной трансляции на американском канале Fox News пасхального богослужения в россии, которое вел патриарх кирилл, заявил, что стоит транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня, передает УНН.

Благодарим все СМИ, подкастеров, блогеров, каждого и каждую, кто распространяет правду о происходящем. Стоит транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина фиксирует каждое нарушение россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

"Фактически либо путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в россии нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - отметил Зеленский.

Контекст

Ночью на канале республиканцев Fox News транслировали главу русской православной церкви (РПЦ) патриарха кирилла и написали, что Киев - это россия.

Американский телеканал Fox News примерно 20 минут называл Киев российским городом. Впоследствии после паузы вернули трансляцию богослужения и исправили на: Киев, Украина.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что республиканский телеканал Fox News должен извиниться за то, что подписал Киев, как российский город.

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