МЗС України вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що республіканський телеканал Fox News має вибачитися за те, що підписав Київ, як російське місто. Відповідне повідомлення опублікував речник МЗС Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку - написав Тихий в Х та відмітив акаунт Fox News.

Контекст

Вночі на каналі республіканців Fox News транслювали главу російської православної церкви (РПЦ) патріарха кирила та написали, що Київ - це росія.

Американський телеканал Fox News приблизно 20 хвилин називав Київ російським містом.

Згодом після паузи повернули трансляцію богослужіння та виправили на: Київ, Україна.