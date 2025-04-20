МИД Украины требует извинений от Fox News за то, что в эфире обозначили Киев российским

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что республиканский телеканал Fox News должен извиниться за то, что подписал Киев, как российский город. Соответствующее сообщение опубликовал спикер МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X, передает УНН.

Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку - написал Тихий в X и отметил аккаунт Fox News.

Контекст

Ночью на канале республиканцев Fox News транслировали главу русской православной церкви (РПЦ) патриарха кирилла и написали, что Киев - это россия.

Американский телеканал Fox News примерно 20 минут называл Киев российским городом.

Впоследствии после паузы вернули трансляцию богослужения и исправили на: Киев, Украина.