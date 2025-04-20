Зеленський відреагував на трансляцію пасхального богослужіння в москві телеканалом Fox News
Київ • УНН
Американський канал Fox News вночі показав великодню службу з москви, назвавши Київ російським містом, потім виправив підпис. Зеленський заявив, що ЗМІ мають тиснути на москву для припинення вогню, а не транслювати служби звідти.
Президент Володимир Зеленський на тлі нічної трансляції на американському каналі Fox News пасхального богослужіння в росії, яке вів патріарх кирил, заявив, що варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню, передає УНН.
Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії
Президент наголосив, що Україна фіксує кожне порушення росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.
"Фактично або путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зазначив Зеленський.
Контекст
Вночі на каналі республіканців Fox News транслювали главу російської православної церкви (РПЦ) патріарха кирила та написали, що Київ - це росія.
Американський телеканал Fox News приблизно 20 хвилин називав Київ російським містом. Згодом після паузи повернули трансляцію богослужіння та виправили на: Київ, Україна.
У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що республіканський телеканал Fox News має вибачитися за те, що підписав Київ, як російське місто.
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