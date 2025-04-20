Зеленський відреагував на трансляцію пасхального богослужіння в москві телеканалом Fox News

Президент Володимир Зеленський на тлі нічної трансляції на американському каналі Fox News пасхального богослужіння в росії, яке вів патріарх кирил, заявив, що варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню, передає УНН.

Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії - написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна фіксує кожне порушення росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

"Фактично або путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зазначив Зеленський.

Контекст

Вночі на каналі республіканців Fox News транслювали главу російської православної церкви (РПЦ) патріарха кирила та написали, що Київ - це росія.

Американський телеканал Fox News приблизно 20 хвилин називав Київ російським містом. Згодом після паузи повернули трансляцію богослужіння та виправили на: Київ, Україна.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що республіканський телеканал Fox News має вибачитися за те, що підписав Київ, як російське місто.

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