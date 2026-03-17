Зеленский: очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит - это не так

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Президент подчеркнул защиту общих ценностей и важность технологического союза. Миру необходимо действовать быстро для предотвращения глобальной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит, и отметил, что это не так, пишет УНН.

Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает

- сказал Зеленский в интервью New York Post, выдержку из которого опубликовал в соцсетях.

Он отметил, что "война не так далеко, как нам кажется". "Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться надо всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или осуществлять добычу нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и их постоянно развивают", - указал Зеленский.

Если не разработать быстрого решения, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного союза безопасности, то и будет война. Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены

- отметил Зеленский.

Президент объяснил, почему тысячи дорогих ракет Patriot не могут остановить десятки тысяч дешевых иранских "шахедов", и чем может помочь Украина.

"Тысячи ракет "Патриот" не могут остановить десятки тысяч иранских "шахедов". Один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Патриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соревноваться с дронами. Просто не хватит сил", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул: "У Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме антибаллистической. У Америки есть прекрасные антибаллистические системы".

"Объединяя две эти силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты", - указал Зеленский.

По его словам, в перспективе дрон не имеет ограничения в расстоянии - "сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра – 10 тысяч".

"Поэтому надо строить современную защиту. Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а Соединенные Штаты – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим об обмене – реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, – мы открыты. Америка помогала нам с начала войны, Европа также поддерживала, и мы смогли выстоять. Именно потому, что мы выстояли, мы развивались. Это реальное партнерское предложение", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, какой опыт предлагает Украина.

"В чем наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит 3-5 тысяч долларов. То есть на один "шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "патриоту" стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбития дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", - отметил Зеленский.

