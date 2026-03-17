рф сокращает выпуск ракет и направляет финансы на массовое производство дронов - Зеленский назвал российскую цель

россия сокращает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Для чего? Сегодня российская атака по Украине – это 350–500 дронов в сутки. россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. - сказал Зеленский в интервью New York Post, выдержку из которого опубликовал в соцсетях.

По словам Президента, "это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2-3 тысяч перехватчиков, не меньше".

"В чем наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит 3-5 тысяч долларов. То есть на один "шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "патриоту" стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбития дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", - отметил Зеленский.

