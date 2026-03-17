рф скорочує випуск ракет і спрямовує фінанси на масове виробництва дронів - Зеленський назвав російську ціль
Київ • УНН
рф скорочує випуск ракет заради масового виробництва БпЛА. Україна пропонує досвід збиття дешевих шахедів дронами-перехоплювачами за 10 тисяч доларів.
росія скорочує випуск ракет і переспрямовує фінанси на масове виробництва дронів, сьогодні російська атака на Україну - це 350-500 безпілотників, і рф планує нарощування з ціллю вийти на 1000 дронів на добу, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу
Зі слів Президента, "ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2-3 тисяч перехоплювачів, не менше".
"У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3-5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - зазначив Зеленський.
