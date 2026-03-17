Зеленський: дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить - це не так
Київ • УНН
Президент наголосив на захисті спільних цінностей та важливості технологічного союзу. Світу необхідно діяти швидко для запобігання глобальній війні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить, і зазначив, що це не так, пише УНН.
Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує
Він зауважив, що "війна не так далеко, як нам здається". "Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - вказав Зеленський.
Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені
Президент пояснив, чому тисячі дорогих ракет Patriot не можуть зупинити десятки тисяч дешевих іранських "шахедів", і чим може допомогти Україна.
"Тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів". Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил", - сказав Зеленський в інтервʼю New York Post, витяг з якого опублікував у соцмережах.
Президент наголосив: "В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи".
"Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти", - вказав Зеленський.
З його слів, у перспективі дрон не має обмеження у відстані - "сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч".
"Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", - підкреслив Зеленський.
Він також розповів, який досвід пропонує Україна.
"У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3-5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - зазначив Зеленський.
