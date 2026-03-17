Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.6м/с
52%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Еяль Замір
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 11459 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 39267 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 49271 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 53222 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 58961 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136

Зеленський: дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить - це не так

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

Президент наголосив на захисті спільних цінностей та важливості технологічного союзу. Світу необхідно діяти швидко для запобігання глобальній війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить, і зазначив, що це не так, пише УНН.

Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує

- сказав Зеленський в інтервʼю New York Post, витяг з якого опублікував у соцмережах.

Він зауважив, що "війна не так далеко, як нам здається". "Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - вказав Зеленський.

Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені

- зазначив Зеленський.

Президент пояснив, чому тисячі дорогих ракет Patriot не можуть зупинити десятки тисяч дешевих іранських "шахедів", і чим може допомогти Україна.

"Тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів". Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил", - сказав Зеленський в інтервʼю New York Post, витяг з якого опублікував у соцмережах.

Президент наголосив: "В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи".

"Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти", - вказав Зеленський.

З його слів, у перспективі дрон не має обмеження у відстані - "сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч".

"Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", - підкреслив Зеленський.

Він також розповів, який досвід пропонує Україна.

"У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3-5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - зазначив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Самотність
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна