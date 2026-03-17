Зеленський: дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить - це не так

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить, і зазначив, що це не так, пише УНН.

Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує - сказав Зеленський в інтервʼю New York Post, витяг з якого опублікував у соцмережах.

Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Україні

Він зауважив, що "війна не так далеко, як нам здається". "Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - вказав Зеленський.

Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені - зазначив Зеленський.

Президент пояснив, чому тисячі дорогих ракет Patriot не можуть зупинити десятки тисяч дешевих іранських "шахедів", і чим може допомогти Україна.

"Тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів". Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил", - сказав Зеленський в інтервʼю New York Post, витяг з якого опублікував у соцмережах.

Президент наголосив: "В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи".

"Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти", - вказав Зеленський.

З його слів, у перспективі дрон не має обмеження у відстані - "сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч".

"Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", - підкреслив Зеленський.

Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід

Він також розповів, який досвід пропонує Україна.

"У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3-5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - зазначив Зеленський.

рф скорочує випуск ракет і спрямовує фінанси на масове виробництва дронів - Зеленський назвав російську ціль