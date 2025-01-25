Зеленский объяснил, что поможет остановить агрессию рф: нужны все союзники
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что для противодействия агрессии рф необходимо большое количество союзников. Без поддержки США Украине придется наращивать армию, поскольку помощи Европы будет недостаточно.
Президент Украины отметил, что для остановки войны необходимо большое количество союзников. Передает УНН со ссылкой на видео интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали.
У нас более 800 тысяч сегодня армия. Во Франции - более 200 тысяч, 250 тысяч на бумаге. Я не знаю реальный состав, но мы понимаем с вами, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны [имеют] меньше. То есть... Франция, Италия, Германия, если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины - тогда да, мы сможем сравняться.
Президент Украины объяснил что именно может помочь в контексте противодействия агрессии России и возможного завершения войны.
Если мы говорим, кто может остановить [войну], то только большое количество союзников. Иначе, если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно
Напомним,
Президент Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Пентагон подтвердил, что указ о паузе не влияет на вооруженную помощь Украине.
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Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон25.01.25, 07:13 • 76321 просмотр