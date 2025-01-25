Зеленский объяснил, что поможет остановить агрессию рф: нужны все союзники

Президент Украины отметил, что для остановки войны необходимо большое количество союзников. Передает УНН со ссылкой на видео интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали.

У нас более 800 тысяч сегодня армия. Во Франции - более 200 тысяч, 250 тысяч на бумаге. Я не знаю реальный состав, но мы понимаем с вами, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны [имеют] меньше. То есть... Франция, Италия, Германия, если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины - тогда да, мы сможем сравняться.