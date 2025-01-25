Зеленский объяснил, что поможет остановить агрессию рф: нужны все союзники

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 123348 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 124535 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 129463 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 159905 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 122225 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 115808 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 113160 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143335 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146367 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143836 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

25 января, 08:53 • 34030 просмотра
Взрыв произошел в многоэтажке Ирпеня: спасатели показали последствия

Взрыв произошел в многоэтажке Ирпеня: спасатели показали последствия

25 января, 09:15 • 32528 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 101221 просмотра
Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

25 января, 10:59 • 70378 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

13:30 • 52399 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 116692 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 159900 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 224495 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 191106 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 248719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 27907 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

13:30 • 52399 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 101221 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 123346 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 106244 просмотра
Актуальное
Зеленский объяснил, что поможет остановить агрессию рф: нужны все союзники

Зеленский объяснил, что поможет остановить агрессию рф: нужны все союзники

Киев  •  УНН

 • 1065 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что для противодействия агрессии рф необходимо большое количество союзников. Без поддержки США Украине придется наращивать армию, поскольку помощи Европы будет недостаточно.

Президент Украины отметил, что для остановки войны необходимо большое количество союзников. Передает УНН со ссылкой на видео интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали.

У нас более 800 тысяч сегодня армия. Во Франции - более 200 тысяч, 250 тысяч на бумаге. Я не знаю реальный состав, но мы понимаем с вами, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны [имеют] меньше. То есть... Франция, Италия, Германия, если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины - тогда да, мы сможем сравняться.

- отметил Зеленский. 

Президент Украины объяснил что именно может помочь в контексте противодействия агрессии России и возможного завершения войны.

Если мы говорим, кто может остановить [войну], то только большое количество союзников. Иначе, если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно

- подчеркнул Зеленский.

Напомним,

Президент Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Пентагон подтвердил, что указ о паузе не влияет на вооруженную помощь Украине.

Зеленский объяснил, почему силиронил переговоры с рф: что стоит за решением СНБО.

Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон25.01.25, 07:13 • 76321 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
foks-niusФокс Ньюс
pentagonПентагон
frantsiyaФранция
italiyaИталия
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы