Зеленський пояснив, що допоможе зупинити агресію рф: потрібні всі союзники

Президент України наголосив, що для зупинки війни необхідна велика кількість союзників. Передає УНН із посиланням на відео інтерв'ю президента України Володимира Зеленського італійській журналістці Чечилії Салі.

У нас більше 800 тисяч сьогодні армія. В Франції - понад 200 тисяч, 250 тисяч на папері. Я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр. Всі інші країни менше. Тобто... Франція, Італія, Німеччина, якщо вони будуть всі разом і доєднаються до мільйонної армії України - тоді так, ми зможемо зрівнятися. - зазначив Зеленський.

Президент України пояснив що саме може допомогти у контексті протидії агресії росії та можливого завершення війни.

Якщо ми говоримо, хто може зупинити (війну), то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати, бо Європи буде недостатньо - наголосив Зеленський.

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