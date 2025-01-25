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Зеленський пояснив, що допоможе зупинити агресію рф: потрібні всі союзники

Зеленський пояснив, що допоможе зупинити агресію рф: потрібні всі союзники

Київ • УНН

 • 52798 перегляди

Президент України заявив, що для протидії агресії рф необхідна велика кількість союзників. Без підтримки США Україні доведеться нарощувати армію, оскільки допомоги Європи буде недостатньо.

Президент України наголосив, що для зупинки війни необхідна велика кількість союзників. Передає УНН із посиланням на відео інтерв'ю президента України Володимира Зеленського італійській журналістці Чечилії Салі.

У нас більше 800 тисяч сьогодні армія. В Франції - понад 200 тисяч, 250 тисяч на папері. Я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр. Всі інші країни менше. Тобто... Франція, Італія, Німеччина, якщо вони будуть всі разом і доєднаються до мільйонної армії України - тоді так, ми зможемо зрівнятися.

- зазначив Зеленський. 

Президент України пояснив що саме може допомогти у контексті протидії агресії росії та можливого завершення війни.

Якщо ми говоримо, хто може зупинити (війну), то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати, бо Європи буде недостатньо

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що військова допомога США не зупинена, попри обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Пентагон підтвердив, що указ про паузу не впливає на збройну допомогу Україні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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