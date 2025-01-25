Колишній ведучий Fox News очолив Пентагон

Сенат США схвалив призначення Піта Хегсета на посаду глави Пентагону, зробивши його новим керівником Міністерства оборони. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Піт Хегсет – це колишній ведучий Fox News і ветеран армії, здобув посаду з мінімально необхідною перевагою голосів. Однак його кандидатура викликала серйозні сумніви як у представників демократичної партії, так і серед частини республіканців. Дехто вважає, що йому бракує необхідного досвіду для управління організацією такого масштабу, як Пентагон.

Ця посада зазвичай дістається професіоналам із широким управлінським досвідом і підтримкою з обох боків політичного спектру. Однак процес затвердження Хегсета вимагав додаткових зусиль через гостру критику його професійної підготовки та особистих якостей.

Призначення викликало додаткову увагу на тлі розслідувань щодо особистих звинувачень на адресу Хегсета, які той категорично заперечує. Незважаючи на це, він отримав необхідну кількість голосів і тепер зможе реалізувати свої плани щодо змін у Пентагоні.

Новий міністр оборони стикається з викликами, пов'язаними з управлінням величезним оборонним бюджетом США, який перевищує 1 трильйон доларів, а також з необхідністю зміцнити довіру як у політичному середовищі, так і серед військових.

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