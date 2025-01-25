Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон
Киев • УНН
Сенат США утвердил Пита Хегсета новым министром обороны, несмотря на серьезные сомнения относительно его квалификации. Бывший ведущий Fox News и ветеран армии теперь будет руководить оборонным бюджетом в более чем триллион долларов.
Сенат США одобрил назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона, сделав его новым руководителем Министерства обороны. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Пит Хегсет - это бывший ведущий Fox News и ветеран армии, получил должность с минимально необходимым перевесом голосов. Однако его кандидатура вызвала серьезные сомнения как у представителей демократической партии, так и среди части республиканцев. Некоторые считают, что ему не хватает необходимого опыта для управления организацией такого масштаба, как Пентагон.
Эта должность обычно достается профессионалам с широким управленческим опытом и поддержкой с обеих сторон политического спектра. Однако процесс утверждения Хегсета требовал дополнительных усилий из-за острой критики его профессиональной подготовки и личных качеств.
Назначение вызвало дополнительное внимание на фоне расследований относительно личных обвинений в адрес Хегсета, которые тот категорически отрицает. Несмотря на это, он получил необходимое количество голосов и теперь сможет реализовать свои планы по изменениям в Пентагоне.
Новый министр обороны сталкивается с вызовами, связанными с управлением огромным оборонным бюджетом США, который превышает 1 триллион долларов, а также с необходимостью укрепить доверие как в политической среде, так и среди военных.
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