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Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон

Бывший ведущий Fox News возглавил Пентагон

Киев  •  УНН

 • 12011 просмотра

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Сенат США утвердил Пита Хегсета новым министром обороны, несмотря на серьезные сомнения относительно его квалификации. Бывший ведущий Fox News и ветеран армии теперь будет руководить оборонным бюджетом в более чем триллион долларов.

Сенат США одобрил назначение Пита Хегсета на должность главы Пентагона, сделав его новым руководителем Министерства обороны. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Пит Хегсет - это бывший ведущий Fox News и ветеран армии, получил должность с минимально необходимым перевесом голосов. Однако его кандидатура вызвала серьезные сомнения как у представителей демократической партии, так и среди части республиканцев. Некоторые считают, что ему не хватает необходимого опыта для управления организацией такого масштаба, как Пентагон. 

Эта должность обычно достается профессионалам с широким управленческим опытом и поддержкой с обеих сторон политического спектра. Однако процесс утверждения Хегсета требовал дополнительных усилий из-за острой критики его профессиональной подготовки и личных качеств. 

Назначение вызвало дополнительное внимание на фоне расследований относительно личных обвинений в адрес Хегсета, которые тот категорически отрицает. Несмотря на это, он получил необходимое количество голосов и теперь сможет реализовать свои планы по изменениям в Пентагоне. 

Новый министр обороны сталкивается с вызовами, связанными с управлением огромным оборонным бюджетом США, который превышает 1 триллион долларов, а также с необходимостью укрепить доверие как в политической среде, так и среди военных.

Трамп поддержал Пита Хегсета на пост главы Пентагона07.12.24, 02:14 • 21492 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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