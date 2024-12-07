Трамп поддержал Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Киев • УНН
44-летний ветеран Пит Хегсет получил поддержку Трампа в борьбе за пост главы Министерства обороны США.
Трамп поддержал кандидата от Пентагона Пита Хегсета на фоне политических вызовов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Новоизбранный президент США Трамп подтвердил свою поддержку кандидата от Пентагона Пита Хегсета, подчеркнув его "харизму", образовательный уровень Лиги Плюща и способность управлять ответственными задачами.
44-летний ветеран национальной гвардии армии Пит Хегсет продолжает активно бороться за пост главы Министерства обороны США. За последнюю неделю он встретился со значительным количеством сенаторов, поскольку некоторые ключевые законодатели еще не выразили свою поддержку.
Эта поддержка Трампа придает дополнительный вес Хегсету, но внутрипартийные противоречия и сопротивление в Конгрессе могут создать дополнительные проблемы на пути к утверждению кандидатуры.
Трамп планирует назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США13 нояб. 2024, 01:25 • 20855 просмотров