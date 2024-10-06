Зеленский обсудил с Сырским План победы и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Говорил с Главкомом Сирским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское - заявил Зеленский.

По его словам, главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами относительно деталей Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности.

Напомним

На следующей неделе, 12 октября состоится 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), впервые на уровне лидеров. Украина представит План победы с конкретными шагами для справедливого завершения войны