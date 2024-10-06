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Зеленський обговорив з Сирським План перемоги та ситуацію на фронті

Зеленський обговорив з Сирським План перемоги та ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 44709 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Сирським щодо ситуації на фронті. Наступного тижня військові працюватимуть з партнерами над деталями Плану перемоги, який представлять на зустрічі "Рамштайн".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський 

 - заявив Зеленський. 

За його словами, головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. 

Нагадаємо

Наступного тижня, 12 жовтня відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), вперше на рівні лідерів. Україна представить План перемоги з конкретними кроками для справедливого завершення війни

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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