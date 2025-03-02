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Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Киев • УНН

 • 101007 просмотра

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Италии Джорджей Мелони план действий по завершению войны в Украине справедливым миром.

Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Хорошая встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для выработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром. Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США

- написал Зеленский. 

Он заявил, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности, и выразил благодарность Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине.

Напомним,

Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус, где премьер Британии Кир Стармер проводит международный саммит по вопросам безопасности. 

Европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне: основные темы в обсуждении02.03.25, 16:56 • 30177 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Италия
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