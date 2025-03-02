Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Италии Джорджей Мелони план действий по завершению войны в Украине справедливым миром.
Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Хорошая встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для выработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром. Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США
Он заявил, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности, и выразил благодарность Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине.
Напомним,
Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус, где премьер Британии Кир Стармер проводит международный саммит по вопросам безопасности.
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