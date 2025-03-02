Зеленський обговорив з Мелоні план дій для завершення війни
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Італії щодо плану дій для досягнення справедливого миру. Сторони обговорили важливість єдності союзників та посилення позицій України у взаємодії з країнами Європи та США.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні план дій щодо завершення війни в Україні справедливим миром.
Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром. Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США
Він заявив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки, і висловив подяку Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.
Нагадаємо
Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу, де прем'єр Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки.
Європейські лідери зібралися на безпековому саміті в Лондоні: основні теми у обговоренні 02.03.25, 16:56 • 30196 переглядiв