Зеленский обсудил с Ламми защиту украинской энергетики и санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми. Обсудили ежедневные ракетные удары России по украинской энергетике и как усиливать защиту от них, передает УНН.

Во время встречи с заместителем Премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми обсудили ежедневные ракетные удары России по нашей энергетике и как усиливать защиту от них. Благодарны за решение Соединенного Королевства выделить пакет энергетической поддержки для Украины именно сейчас, когда это наиболее необходимо - сообщил Президент Украины.

Также Зеленский и Ламми затронули ситуацию в дипломатии, санкционной политики против россии.

Подробно проинформировал господина министра о ситуации на поле боя и российских потерях. Видим также, как Россия активно рекрутирует иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на свою преступную войну. Должно быть больше координации партнеров, чтобы такие случаи предотвращать - добавил Президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Великобританию, правительство, народ за всю помощь Украине.

