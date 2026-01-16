Зеленский обсудил с Ламми защиту украинской энергетики и санкции против рф
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Дэвидом Ламми, обсудив защиту Украины от ракетных ударов рф по энергетике. Также речь шла о ситуации на фронте и санкционной политике.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми. Обсудили ежедневные ракетные удары России по украинской энергетике и как усиливать защиту от них, передает УНН.
Во время встречи с заместителем Премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми обсудили ежедневные ракетные удары России по нашей энергетике и как усиливать защиту от них. Благодарны за решение Соединенного Королевства выделить пакет энергетической поддержки для Украины именно сейчас, когда это наиболее необходимо
Также Зеленский и Ламми затронули ситуацию в дипломатии, санкционной политики против россии.
Подробно проинформировал господина министра о ситуации на поле боя и российских потерях. Видим также, как Россия активно рекрутирует иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на свою преступную войну. Должно быть больше координации партнеров, чтобы такие случаи предотвращать
Зеленский также поблагодарил Великобританию, правительство, народ за всю помощь Украине.
