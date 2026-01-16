Зеленский обсудил с Ламми защиту украинской энергетики и санкции против рф

$43.180.08
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения
16 января, 07:17
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях
16 января, 07:54
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде
16 января, 08:07
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда
16 января, 09:54
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
16 января, 10:34
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
15 января, 10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 92473 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
15 января, 08:08
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
16 января, 10:34
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года
15 января, 16:22
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
15 января, 07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45
Зеленский обсудил с Ламми защиту украинской энергетики и санкции против рф

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский встретился с Дэвидом Ламми, обсудив защиту Украины от ракетных ударов рф по энергетике. Также речь шла о ситуации на фронте и санкционной политике.

Зеленский обсудил с Ламми защиту украинской энергетики и санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми. Обсудили ежедневные ракетные удары России по украинской энергетике и как усиливать защиту от них, передает УНН.

Во время встречи с заместителем Премьер-министра, министром юстиции Великобритании Дэвидом Ламми обсудили ежедневные ракетные удары России по нашей энергетике и как усиливать защиту от них. Благодарны за решение Соединенного Королевства выделить пакет энергетической поддержки для Украины именно сейчас, когда это наиболее необходимо 

- сообщил Президент Украины.

Также Зеленский и Ламми затронули ситуацию в дипломатии, санкционной политики против россии.

Подробно проинформировал господина министра о ситуации на поле боя и российских потерях. Видим также, как Россия активно рекрутирует иностранных граждан, в частности из стран Глобального Юга, на свою преступную войну. Должно быть больше координации партнеров, чтобы такие случаи предотвращать 

- добавил Президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Великобританию, правительство, народ за всю помощь Украине.

Великобритания предоставит дополнительную поддержку энергетике Украины на более чем 1 млрд грн - МИД16.01.26, 15:58 • 1526 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Санкции
Энергетика
Мобилизация
Война в Украине
Электроэнергия
Дэвид Лэмми
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина