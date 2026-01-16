$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський обговорив з Ламмі захист української енергетики та санкції проти рф

Київ

 • 186 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Девідом Ламмі, обговоривши захист України від ракетних ударів рф по енергетиці. Також йшлося про ситуацію на фронті та санкційну політику.

Зеленський обговорив з Ламмі захист української енергетики та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі. Обговорили щоденні ракетні удари росії по українській енергетиці та як посилювати захист від них, передає УНН.

Під час зустрічі із заступником Прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі обговорили щоденні ракетні удари Росії по нашій енергетиці та як посилювати захист від них. Вдячні за рішення Сполученого Королівства виділити пакет енергетичної підтримки для України саме зараз, коли це найбільш потрібно 

- повідомив Президент України.

Також Зеленський та Ламмі торкнулися ситуації в дипломатії, санкційної політики проти росії.

Детально поінформував пана міністра про ситуацію на полі бою та російські втрати. Бачимо також, як росія активно рекрутує іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на свою злочинну війну. Має бути більше координації партнерів, щоб таким випадкам запобігати 

- додав Президент України.

Зеленський також подякував Великій Британії, уряду, народу за всю допомогу Україні.

Антоніна Туманова

