Зеленський обговорив з Ламмі захист української енергетики та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі. Обговорили щоденні ракетні удари росії по українській енергетиці та як посилювати захист від них, передає УНН.

Під час зустрічі із заступником Прем’єр-міністра, міністром юстиції Великої Британії Девідом Ламмі обговорили щоденні ракетні удари Росії по нашій енергетиці та як посилювати захист від них. Вдячні за рішення Сполученого Королівства виділити пакет енергетичної підтримки для України саме зараз, коли це найбільш потрібно - повідомив Президент України.

Також Зеленський та Ламмі торкнулися ситуації в дипломатії, санкційної політики проти росії.

Детально поінформував пана міністра про ситуацію на полі бою та російські втрати. Бачимо також, як росія активно рекрутує іноземних громадян, зокрема з країн Глобального Півдня, на свою злочинну війну. Має бути більше координації партнерів, щоб таким випадкам запобігати - додав Президент України.

Зеленський також подякував Великій Британії, уряду, народу за всю допомогу Україні.

Британія надасть додаткову підтримку енергетиці України на понад 1 млрд грн - МЗС