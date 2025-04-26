Зеленский обсудил с госсекретарем Ватикана приближение мира в Украине

В субботу, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, они обсудили приближение мира в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Facebook.

Встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Особое внимание во время нашего разговора уделили пути к справедливому и длительному миру и усилиям Украины, США и Европы для установления полного, безусловного прекращения огня - говорится в заметке Владимира Зеленского.

Он также поблагодарил за поддержку права Украины на самозащиту и принципа, что стране-жертве не могут навязывать условия мира.

"Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных", - добавил Президент Украины.

Напомним

Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против россии за ее агрессию против Украины. Киев рассчитывает, что новый пакет ограничений будет одним из элементов давления на москву для восстановления мира. Об этом 26 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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