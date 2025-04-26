Зеленський обговорив з фон дер Ляєн 17-й пакет санкцій ЄС проти росії: що пропонує Київ

Європейський союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії за її агресію проти України. Київ розраховує, що новий пакет обмежень буде одним з елементів тиску на москву задля відновлення миру. Про це 26 квітня заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Telegram-канал глави держави.

Деталі

За словами Президента Володимира Зеленського, зустріч з фон дер Ляєн була "хорошою" та присвяченою крокам, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.

Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на росію задля відновлення миру - зауважив глава держави.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, під час зустрічі з очільницею Єврокомісії обговорювалося зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.

Доповнення

ReArm Europe - план переозброєння Європи, ініційований цього року очільницею Єврокомісії. План передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.

Нагадаємо

У суботу, 26 квітня Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась із Президентом України Володимиром Зеленським. Урсула фон дер Ляєн запевнила у підтримці України на шляху до миру та обговорила з Володимиром Зеленським кроки для вступу до європейської родини. Також було згадано про зустріч Зеленського з Трампом.

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп домовилися про зустріч: дата поки не оголошена