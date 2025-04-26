Зеленский обсудил с фон дер Ляйен 17-й пакет санкций ЕС против россии: что предлагает Киев

Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против россии за ее агрессию против Украины. Киев рассчитывает, что новый пакет ограничений будет одним из элементов давления на москву для восстановления мира. Об этом 26 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Детали

По словам Президента Владимира Зеленского, встреча с фон дер Ляйен была "хорошей" и посвященной шагам, которые помогут защитить жизнь украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.

Особое внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на россию для восстановления мира - отметил глава государства.

Также, как сообщил Владимир Зеленский, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.

Дополнение

ReArm Europe – план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда на 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.

Напомним

В субботу, 26 апреля Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Урсула фон дер Ляйен заверила в поддержке Украины на пути к миру и обсудила с Владимиром Зеленским шаги для вступления в европейскую семью. Также было упомянуто о встрече Зеленского с Трампом.

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о встрече: дата пока не объявлена