Зеленський обговорив із держсекретарем Ватикану наближення миру в Україні

У суботу, 26 квітня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном, вони обговорили наближення миру в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Facebook.

Зустрівся із Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню - йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Він також подякував за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру.

"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", - додав Президент України.

Нагадаємо

Європейський союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії за її агресію проти України. Київ розраховує, що новий пакет обмежень буде одним з елементів тиску на москву задля відновлення миру. Про це 26 квітня заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський зустрівся із Мелоні в Римі. В ОП розкрили деталі