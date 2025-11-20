$42.090.00
21:45 • 376 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20:30 • 5400 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
17:57 • 18657 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 38748 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
20 ноября, 15:56 • 34713 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
20 ноября, 15:30 • 52198 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 60533 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 63195 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27121 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
20 ноября, 12:24 • 63105 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Президент Зеленский провел встречу с фракцией большинства, подчеркнув слаженную работу парламента в военное время. Он подтвердил получение предложений США по завершению войны, которые сейчас прорабатываются.

Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией парламентского большинства, во время которой подчеркнул, что парламент должен работать слаженно в военное время, сосредоточиваясь на дипломатии с США и поддержке армии. Он подтвердил получение американских предложений по завершению войны и подчеркнул, что мир должен основываться на уважении к суверенитету. Украинская и американская команды сейчас спокойно прорабатывают документ. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Зеленского от 20 ноября.

Вечером был на встрече с фракцией парламентского большинства, и были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность очевидна – каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. Спасибо каждому, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому. Задача номер один для всех – конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами

- сказал Зеленский

Глава государства также подтвердил, что Украина получила от Соединенных Штатов предложения с планом завершения войны. По его словам, команды Украины и США будут работать над документом без "резких заявлений".

Американская сторона предоставила свои предложения – пункты плана, чтобы закончить войну, – их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир – такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир – чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить. Я очертил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями – чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу – Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире

- говорится в обращении.

Владимир Зеленский также сообщил, что сегодня говорил с Президентом Финляндии Стуббом с целью координации совместных усилий.

Глава государства отметил, что постоянно на связи и с другими лидерами, в частности, президентом Франции.

Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что у россии нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну

- подчеркнул Президент Украины.

По его словам, россия весь этот год пытается сделать лишь одно - отложить санкции и выиграть еще время для войны.

Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и впредь на сто процентов - все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию

- заметил Зеленский.

Он добавил, что главной задачей является конструктивный дипломатический процесс с США и другими партнерами, а также стабильная поддержка для украинской армии и запланированных оборонных операций и дипломатических действий. "Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", – резюмировал президент Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 ноября проведет встречу с фракцией "Слуга народа". Ранее он анонсировал заседание Ставки и разговоры с чиновниками на этой неделе, а также подготовку "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Глава государства после встречи с фракцией "Слуга народа" решил не увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на призывы к его отстранению на фоне углубления коррупционного скандала.

Вита Зеленецкая

