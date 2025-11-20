Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
Київ • УНН
Президент Зеленський провів зустріч із фракцією більшості, наголосивши на злагодженій роботі парламенту у воєнний час. Він підтвердив отримання пропозицій США щодо завершення війни, які зараз опрацьовуються.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією парламентської більшості, під час якої наголосив, що парламент має працювати злагоджено у воєнний час, зосереджуючись на дипломатії зі США та підтримці армії. Він підтвердив отримання американських пропозицій щодо завершення війни й підкреслив, що мир має ґрунтуватися на повазі до суверенітету. Українська й американська команди зараз спокійно опрацьовують документ. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Зеленського від 20 листопада.
Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, і були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. Дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами
Глава держави також підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів пропозиції з планом завершення війни. За його словами, команди України та США працюватимуть над документом без "різких заяв".
Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі
Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні говорив із Президентом Фінляндії Стуббом з метою координації спільних зусилль.
Глава держави зазначив, що постійно на зв’язку і з іншими лідерами, зокрема, президентом Франції.
Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну
За його словами, росія весь цей рік намагається зробити лише одне - відкласти санкції та виграти ще час для війни.
Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків - увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію
Він додав, що головним завданням є конструктивний дипломатичний процес зі США та іншими партнерами, а також стабільна підтримка для української армії та запланованих оборонних операцій і дипломатичних дій. "Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", – резюмував президент України.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввечері 20 листопада проведе зустріч із фракцією "Слуга народу". Раніше він анонсував засідання Ставки та розмови з урядовцями цього тижня, а також підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" та "принципових швидких рішень".
Глава держави після зустрічі з фракцією "Слуга народу" вирішив не звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, незважаючи на заклики до його усунення на тлі поглиблення корупційного скандалу.
