21:45
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Президент Зеленський провів зустріч із фракцією більшості, наголосивши на злагодженій роботі парламенту у воєнний час. Він підтвердив отримання пропозицій США щодо завершення війни, які зараз опрацьовуються.

Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією парламентської більшості, під час якої наголосив, що парламент має працювати злагоджено у воєнний час, зосереджуючись на дипломатії зі США та підтримці армії. Він підтвердив отримання американських пропозицій щодо завершення війни й підкреслив, що мир має ґрунтуватися на повазі до суверенітету. Українська й американська команди зараз спокійно опрацьовують документ. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Зеленського від 20 листопада.

Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості, і були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. Дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами

- сказав Зеленський

Глава держави також підтвердив, що Україна отримала від Сполучених Штатів пропозиції з планом завершення війни. За його словами, команди України та США працюватимуть над документом без "різких заяв".

Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир – такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир – щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі

- йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні говорив із Президентом Фінляндії Стуббом з метою координації спільних зусилль.

Глава держави зазначив, що постійно на зв’язку і з іншими лідерами, зокрема, президентом Франції.

Я розраховую найближчими днями говорити з Президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну

- наголосив Президент України.

За його словами, росія весь цей рік намагається зробити лише одне - відкласти санкції та виграти ще час для війни.

Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати й надалі на сто відсотків - увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто у світі не сказав, що начебто це ми зриваємо дипломатію

- зауважив Зеленський.

Він додав, що головним завданням є конструктивний дипломатичний процес зі США та іншими партнерами, а також стабільна підтримка для української армії та запланованих оборонних операцій і дипломатичних дій. "Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу", – резюмував президент України.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввечері 20 листопада проведе зустріч із фракцією "Слуга народу". Раніше він анонсував засідання Ставки та розмови з урядовцями цього тижня, а також підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" та "принципових швидких рішень".

Глава держави після зустрічі з фракцією "Слуга народу" вирішив не звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, незважаючи на заклики до його усунення на тлі поглиблення корупційного скандалу.

Віта Зеленецька

