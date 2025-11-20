Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Эксклюзив
08:56 • 5058 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 6770 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 8440 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 10276 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 17520 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22695 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 16322 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
04:11 • 17860 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33355 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 46979 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo20 ноября, 00:33 • 16883 просмотра
Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины20 ноября, 01:02 • 12315 просмотра
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 11862 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 6028 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 10959 просмотра
публикации
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 5082 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 11120 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 17535 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 22708 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 56327 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Олег Ширяев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Тернополь
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 19400 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 43030 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 41212 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 42530 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 55279 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление

Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения

Киев • УНН

 • 11125 просмотра

Юристы указывают на неточность и противоречивость подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, что может привести к избежанию наказания подозреваемым.

Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения

В то время, когда Украина продолжает громко декларировать борьбу с коррупцией, одно из самых резонансных подозрений года — против бизнесмена Тимура Миндича — стремительно превращается в демонстрацию того, какими хрупкими могут быть институты, когда они сталкиваются с большим массивом данных, политическим весом и слабой юридической конструкцией, пишет УНН.

В течение недели страна жила новостями о "преступной организации", "отмытых сотнях миллионов долларов" и спецоперации, которую, по словам антикоррупционеров, готовили не один год. Но когда текст подозрения оказался в открытом доступе, реальность оказалась куда менее героической и гораздо более неудобной.

Документ, который должен был стать демонстративным ударом по коррупции высшего уровня, вместо этого ошеломил юридическое сообщество, и не только географическими ляпами вроде Женевы, "перенесенной" в Австрию. Для юристов эта деталь стала не анекдотом, а символом всего тона подозрения: неточного, противоречивого и поразительно небрежного.

И речь вовсе не о желании защитить Миндича. Напротив, специалисты предупреждают: с такими материалами он, скорее всего, избежит любого наказания не потому, что невиновен, а потому, что антикоррупционные органы снова выходят в бой с пустыми руками. Кроме аудиозаписей, которые вряд ли выдержат судебный контроль, у следствия, похоже, ничего нет. И именно это, а не подозреваемый, становится главной проблемой.

"Юридический нигилизм": реакция правового сообщества

Юристы, проанализировавшие подозрение, употребляют формулировки, редко звучащие в публичном пространстве.

"Абсолютный юридический нигилизм", - пишет адвокат Юрий Сухов, добавляя, что документ не содержит ключевых элементов состава преступления. Другие специалисты называют подозрение "фантазией, свободной от каких-либо доказательств", и отмечают, что ни одного первичного преступления, которое бы объясняло происхождение "грязных средств", следствие не показало.

Проблема, которая может обрушить дело: неизвестно, что именно украли

В подозрении нет статьи 191 — растраты государственных средств. Это означает, что следствие на этом этапе не может доказать, что хотя бы доллар был украден из государственных структур, в частности из "Энергоатома". Шум о "100 миллионах" оказался информационной волной, которая не закреплена в тексте подозрения. Поскольку там речь лишь о 311 млн грн или примерно 6 млн долларов, происхождение которых не установлено, но которые следствие предлагает считать "преступными".

Подозрение, собранное из подслушанных разговоров

Ключевые "доказательства" — это разговоры, записанные в квартире в центре Киева, которую детективы назвали "офисом преступной организации". По мнению критиков, это выглядит больше как атмосфера детективного романа, чем настоящее расследование.

"Интересно, но по тексту подозрения речь идет исключительно о каком-то перемещении средств, но источники этих средств не указываются. Поэтому, что именно они этой группе без источников и без самих средств будут в суде доказывать, вообще не понятно", - анализирует адвокат, юрист Ростислав Кравец.

А еще бизнесмен выехал за границу в день подготовки подозрения, несмотря на постоянное наблюдение НАБУ. Как ему это удалось — вопрос, который сейчас обсуждают громче, чем содержание уголовных статей. В государственной пограничной службе заявили, что команды задержать Миндича на границе от НАБУ не поступало.

Слишком маленькие цифры для слишком большого взрыва

Пожалуй, самый неприятный для власти вывод сделал журналист Влад Сидоренко: железобетонную политическую вертикаль президента Зеленского пошатнуло дело в 6 миллионов долларов, причем с чрезвычайно туманными основаниями.

Дело, которое может рассыпаться еще до суда

Если НАБУ не докажет источник происхождения средств, бюро может потерять подследственность, а дело, уже успевшее стать политическим землетрясением, может исчезнуть, не дойдя до суда или остаться без приговора — как это 10 лет происходит с делом экс-нардепа Николая Мартыненко. Еще 10 лет назад его обвинили в финансовых махинациях на том же самом "Энергоатоме". Что также свидетельствует о том, что десять лет работы антикоррупционеров вокруг "Энергоатома" никоим образом не остановило коррупционные схемы на стратегическом государственном предприятии.

На сегодняшний день эксперты соглашаются в одном: подозрение Миндичу стало маркером системной проблемы в антикоррупционной вертикали. Дела, которые должны укреплять доверие общества, вместо этого демонстрируют трещины в фундаменте.

И именно эти трещины, а не "преступная организация" из подозрения, стали главной угрозой для государства, в том числе и на международной арене.

Этим вакуумом доверия уже пользуются международные игроки, которые продвигают идею "быстрого завершения войны" путем политического компромисса с кремлем. Теперь, когда украинская власть выглядит ослабленной, давление растет. От Зеленского требуют отставки его ключевого человека, в том числе и в международных переговорах — Андрея Ермака.

Закулисные дискуссии в европейских столицах и за океаном неустанно возвращаются к вопросу: может ли президент Зеленский позволить себе отказать, если союзники скажут: "пора садиться за стол", даже если этот стол накрыт на чужих условиях?

Под видом "мирного урегулирования" Киев все настойчивее склоняют к формуле, которая предусматривает фактическую потерю части территорий и резкое сокращение армии — условия, которые десятилетиями будут определять безопасность страны.

В западных столицах это подают как "рациональный компромисс". В такой атмосфере хрупкое, юридически сомнительное дело против Миндича становится не просто внутренней ошибкой. Оно превращается в инструмент — нежелательный, но эффективный — в руках тех, кто хочет показать миру: Украина нестабильна, власть пошатнулась, и момент давления настал.

Для страны, воюющей за собственное существование, этот сигнал не менее опасен, чем любая военная угроза. Ибо когда союзники начинают сомневаться — враг, наоборот, начинает действовать.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧПпубликации
российская пропаганда
Энергоатом
Тимур Миндич
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Австрия
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина
Киев