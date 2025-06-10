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Зеленский о передаче россией КНДР возможности делать "шахеды": реагировать нужно сейчас, а не когда они полетят на Сеул и Токио

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Зеленский предупредил, что передача российско-иранских дроновых технологий КНДР представляет серьезную угрозу для Европы и Азии. Он призвал к немедленной реакции, пока Сеул и Токио не оказались под ударом.

Зеленский о передаче россией КНДР возможности делать "шахеды": реагировать нужно сейчас, а не когда они полетят на Сеул и Токио

Распространение российско-иранских дроновых технологий в Северную Корею - максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Реагировать нужно сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня были доклады военных, отдельно говорили с министром обороны Умеровым о нашем противодействии дронам, о защите от ракет – о нашем укреплении ПВО. Россияне снова применили ракеты из Северной Кореи – баллистику. Видим данные и о распространении в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио

- сказал Зеленский.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и резко повысить точность ее баллистических ракет малой дальности KN-23.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Министерство обороны Украины
Сеул
Токио
Шахед-136
Северная Корея
Кирилл Буданов
Европа
Владимир Зеленский
Иран
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