Зеленский о передаче россией КНДР возможности делать "шахеды": реагировать нужно сейчас, а не когда они полетят на Сеул и Токио

Распространение российско-иранских дроновых технологий в Северную Корею - максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Реагировать нужно сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня были доклады военных, отдельно говорили с министром обороны Умеровым о нашем противодействии дронам, о защите от ракет – о нашем укреплении ПВО. Россияне снова применили ракеты из Северной Кореи – баллистику. Видим данные и о распространении в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио - сказал Зеленский.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и резко повысить точность ее баллистических ракет малой дальности KN-23.