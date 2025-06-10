Зеленський про передачу росією КНДР можливості робити "шахеди": реагувати треба зараз, а не коли вони полетять на Сеул і Токіо

Поширення російсько-іранських дронових технологій в Північну Корею - максимально небезпечне і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Реагувати потрібно зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як росія постачає технології та знання, щоб допомогти Північній Кореї створити далекобійні безпілотники-камікадзе та різко підвищити точність її балістичних ракет малої дальності KN-23.