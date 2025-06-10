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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет
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Зеленський про передачу росією КНДР можливості робити "шахеди": реагувати треба зараз, а не коли вони полетять на Сеул і Токіо

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Зеленський попередив, що передача російсько-іранських дронових технологій КНДР становить серйозну загрозу для Європи та Азії. Він закликав до негайної реакції, поки Сеул і Токіо не опинилися під ударом.

Зеленський про передачу росією КНДР можливості робити "шахеди": реагувати треба зараз, а не коли вони полетять на Сеул і Токіо

Поширення російсько-іранських дронових технологій в Північну Корею - максимально небезпечне і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Реагувати потрібно зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як росія постачає технології та знання, щоб допомогти Північній Кореї створити далекобійні безпілотники-камікадзе та різко підвищити точність її балістичних ракет малої дальності KN-23.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Сеул
Токіо
Шахед-136
Північна Корея
Буданов Кирило Олексійович
Europe
Володимир Зеленський
Іран
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