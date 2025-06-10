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росія надає КНДР можливість виробництва "шахедів" - Буданов

Київ • УНН

 • 932 перегляди

За словами Кирила Буданова, росія передає Північній Кореї технології для виробництва дронів типу Shahed та модернізації балістичних ракет KN-23. Це значно підвищить точність ракет.

росія надає КНДР можливість виробництва "шахедів" - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, як росія постачає технології та знання, щоб допомогти Північній Кореї створити далекобійні безпілотники-камікадзе та різко підвищити точність її балістичних ракет малої дальності KN-23. Про це він сказав в інтерв’ю The War Zone 7 червня, пише УНН.

Деталі

Буданов, пише видання, заявив, що Північній Кореї передається можливість виробляти безпілотники сімейства Shahed, зокрема. Спочатку надані Іраном, росія зараз виробляє близько 2000 на місяць із планами збільшити їх до 5000 на місяць, пише видання.

[Є] домовленості про початок створення потужностей з виробництва БПЛА типу "Гарпія" і "Герань" [російська версія іранських безпілотників Shahed-136] на території Північної Кореї. Це, безумовно, внесе зміни у військовий баланс у регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю

- сказав Буданов.

"Тобто вони просто погодилися почати організацію цього виробництва на території Північної Кореї", - зазначив він.

На запитання, що ще рф дає Північній Кореї за постачання військ і зброї, начальник ГУР сказав, що "це більше стосується передачі технологій".

"Одним із прикладів є технологія виробництва БПЛА. Інше технологічне рішення - я вже казав вам про балістичні ракети KN-23. Спочатку, з початком передачі росії, вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів, а зараз точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців. Також йде модернізація авіаційних засобів ураження - ракет класу "повітря-повітря" великої дальності. Окремі технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерного навантаження", - зазначив Буданов.

"Ракети KN-23, які були поставлені на початку, тепер це зовсім інша ракета [з точки зору] своїх технічних характеристик. Точність зросла у багато разів", - додав він.

У КНДР шойгу зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України05.06.25, 09:30 • 1410 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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